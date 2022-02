Ce matin, nous recevons Marine Delterme pour le final de la série "Alice Nevers" sur TF1.

Nouveau départ pour nos héros, direction la Normandie. Marquand, infiltré dans un haras, tombe sur le corps sans vie d’un jeune jockey : Yann. Entre jalousie, compétition et mystérieuse disparition, ce haras lance un défi de taille à la nouvelle équipe d’Alice. Est-ce lié à une histoire de dopage ? de vengeance ou d’amour ? C’est en s’approchant de la vérité que Marquand manque de se faire assassiner.

Clap de fin pour Alice Nevers. Après 18 saisons, 121 épisodes, et près de vingt ans d'existence, la série emmenée par Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli, qui fait suite au succès de la version du "Juge est une femme" avec Florence Pernel, s'achève ce jeudi 10 février à 21h10 sur TF1 avec la diffusion d'un double épisode de conclusion intitulé "Cavalcades", qui promet déjà d'offrir un joli bouquet final aux fans des aventures de la procureure et de son fidèle Marquand.

L'épisode final sera diffusé demain, jeudi 10 février 2022, à 21h05 sur TF1.

+ Mayeul Caire, figure du journalisme hippique. Il est aujourd’hui fondateur et dirigeant de "Jour de galop", quotidien spécialisé dans les courses hippiques au galop, c'est le média numéro 1 des socioprofessionnels du galop français.

La Bande Originale de Marine Delterme

70's Stevie Wonder "Is'nt she lovely"

The Rolling Stones "Start me up" 1992 Rickie Lee Jones "Pirates"

Rickie Lee Jones "Pirates" 2005 Ben E. King "Stand by me"

Ben E. King "Stand by me" 2016 Christophe "This must be a sign"

