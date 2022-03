Ce matin, nous recevons Claire Borotra pour la série "Face à Face" sur France 3 le 15 mars.

Claire Borotra © AFP / Yohan Bonnet

Justine Rameau, juge d'instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, ne se connaissent pas. Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Pourtant, elles vont devoir travailler et vivre ensemble… À la mort de leur père, elles se découvrent demi-sœurs et colocs. À travers des enquêtes au cœur de l'actualité va se jouer ce face-à-face.

+ Yvonne Poncet-Bonissol, psychoclinicienne, auteure de "Secrets de famille - ces silences qui nous gâchent la vie" aux éditions Larousse

La Bande Originale de Claire Borotra

1989 Lloyd Cole and The Commotions "Jennifer she said"

Lloyd Cole and The Commotions "Jennifer she said" 1995 Trust "Antisocial"

Trust "Antisocial" 2003 Rémi "Petit Escargot"

Rémi "Petit Escargot" 2006 Micky Green "White T-Shirt"

Micky Green "White T-Shirt" 2014 Rodriguez "Sugar Man"

