Ce matin, nous recevons Juliette Binoche pour "Ouistreham" en salle le 12 janvier.

Juliette Binoche © AFP / Alberto Pizzoli

Ecrivaine reconnue, Marianne Winckler entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

+ Helène Lambert qui joue le rôle de Christelle dans «Ouistreham». Elle n’est pas une actrice professionnelle, elle a été castée via sa boîte d’intérim à Caen. Elle a été trois ans, agent d’entretien.

La bande originale de Juliette Binoche

1982 Joe Jackson "Steppin' Out"

Joe Jackson "Steppin' Out" 1991 Fairuz "Ya Tayr"

Fairuz "Ya Tayr" 2000 Daft Punk "One more time"

Daft Punk "One more time" 2010 Camille Saint-Saëns "Aquarium"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission