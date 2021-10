Ce matin, nous recevons Alice Belaïdi et Guillaume Labbé pour la série podcast Sybel "La disparition de Stéphanie Mailer".

Alice Belaïdi (2021) et Guillaume Labbé (2018) © Getty / Sylvain Lefevre et Stephane Cardinale

"La disparition de Stéphanie Mailer", fiction audio réalisée par Ana Girardot, d'après le roman de Joël Dicker, raconte l'histoire de Jesse Rosenberg, flic émérite, qui a résolu toutes ses enquêtes. Seulement un jour, une journaliste inconnue, Stephanie Mailer, vient lui affirmer le contraire : il se serait trompé de coupable sur sa première grosse affaire, un quadruple meurtre il y a vingt ans.

Quand la reporter disparaît mystérieusement, Jesse se lance enquêter de nouveau, épaulé par Anna, une nouvelle recrue, et par son ancien collègue Derek, et se replonger dans un passé trouble et douloureux.

Jérôme Colombain est journaliste spécialiste des technologies, créateur du podcast "Monde numérique".

La bande originale de Alice Belaïdi et Guillaume Labbé

Alice Belaïdi

2007 Khaled "Detni Essekra"

Khaled "Detni Essekra" 2012 The Streets "On the Flip of a Coin"

The Streets "On the Flip of a Coin" 2018 Damso "Mort"

Guillaume Labbé

2008 Antonio Vivaldi "Les quatre saisons"

Antonio Vivaldi "Les quatre saisons" 2012 Anne Sylvestre "Les gens qui doutent"

Anne Sylvestre "Les gens qui doutent" 2018 Alain Souchon "J'ai dix ans"

