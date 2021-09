Ce matin, nous recevons Agnès Hurstel et Jonathan Lambert pour la série "Jeune et Golri" sur OCS Signature depuis le 2 septembre et disponible à la demande

Agnès Hurstel et R. Jonathan Lambert dans la série "Jeune et Golri" © The Film TV

Prune, jeune stand-uppeuse de 25 tombe amoureuse de Francis, qui a 46 ans et un enfant. Elle devient alors belle-mère, alors qu'elle a le même âge mental que la petite. C'est l'histoire d'une maternité non choisie mais golri.

Béatrice Copper-Royer psychologue clinicienne et auteure de Et la famille recomposée, pas facile mais possible chez Solar

La bande originale d'Agnès Hurstel et Jonathan Lambert

Agnès Hurstel

90's : La chanson de l'extraterrestre

: La chanson de l'extraterrestre 2007 : Kasabian "Shoot the runner"

: Kasabian "Shoot the runner" 2016 : Claudia Barry "Love for the shake of love"

Jonathan Lambert

90's : Nirvana "In bloom"

: Nirvana "In bloom" 2007 : "La symphonie inachevée" de Schubert

: "La symphonie inachevée" de Schubert 2016 : Rihanna, Kanye West et Paul McCartney "Four five secondes"

