Ce matin, nous recevons Nicole Garcia et Stacy Martin pour le film "Amants" en salles le 17 novembre.

Nicole Garcia et Stacy Martin à la première du film "Les Amants", Cinémathèque, novembre 2021 © Getty / Dominique Charriau

Depuis leur adolescence, Lisa et Simon s’aiment passionnément et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

+ Bernard Benoliel, critique cinéma, actuellement directeur de l’action culturelle de la Cinémathèque française.

La bande originale de Nicole Garcia et Stacy Martin

Nicole Garcia

1998 Julien Clerc "Les Séparés"

Julien Clerc "Les Séparés" 2012 Amy Winehouse "Back to black"

Amy Winehouse "Back to black" 2014 Les Surfs "Tu seras mi baby"

Les Surfs "Tu seras mi baby" 2021 Pharell Williams "Happy"

Stacy Martin

1998 David Bowie "Rebel Rebel"

David Bowie "Rebel Rebel" 2012 Lambchop "Gone Tomorrow"

Lambchop "Gone Tomorrow" 2014 Tsegue-Maryam Guebrou "Homesickness, Pt.2"

Tsegue-Maryam Guebrou "Homesickness, Pt.2" 2021 Caroline Polachek "Caroline Shut Up"

