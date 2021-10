Ce matin, nous recevons Dany Boon pour "8, rue de l'humanité" sur Netflix.

Dany Boon - 2021 © Getty / Sylvain Lefevre

Alors que certains ont préféré fuir la capitale, sept familles sont restées confinées dans un immeuble du 11ème au 8 rue de l’humanité avec entre autres ; un scientifique ambitieux qui veut trouver le vaccin et ne plus jamais s’occuper d’analyses d’urines ; un hypocondriaque en panique mais heureux d’avoir enfin raison, sa femme avocate qui se bat pour concilier vie professionnelle et vie de famille ; un coach sportif en ligne qui grossit au fil des semaines, sa fiancée enceinte qui fait le buzz en devenant chanteuse anti Covid ; une patronne de bistrot qui cherche le moyen de rester ouvert ; un riche self-made-man désespéré de ne pas avoir le niveau scolaire de son fils de 8 ans… et deux enfants de 8 et 10 ans qui, grâce au confinement, vont tomber amoureux.

Atanase Perifan, est le fondateur « La Fête des voisins » et « Voisins Solidaires ». Pendant le confinement, il a été à l’origine du kit de « Voisins solidaires ».

La bande originale de Dany Boon

1989 Charlelie Couture "Partie sans rien dire"

Charlelie Couture "Partie sans rien dire" 1992 Guru "Loungin'"

Guru "Loungin'" 2003 Dick Annegarn "Sacré Géranium"

Dick Annegarn "Sacré Géranium" 2019 Gregory Porter "Wolfcry"

