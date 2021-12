Ce matin, nous recevons Tryo pour l'album "Chants de bataille" et le livre "Tryo – Chants des possible".

Daniel Bravo, Guizmo et Christophe Mali de"Tryo" © AFP / Sébastien Bozon

Tryo est de retour avec un nouvel album, paru le 3 décembre dernier. "Chants de bataille" est un grand cru, avec des chansons politiques et sociétales, des chansons de bonheur, des chansons à partager… Vigoureux, bienveillant, fraternel, ils nous rappellent qu’au fond rien n’a changé : il y a toujours des batailles à mener pour la planète et pour l’humain ; et toujours l’envie de chanter ensemble.

"Tryo – Chants des possibles" est le récit de cette aventure unique dans les musiques populaires en France. De la rencontre de jeunes artistes en devenir dans une MJC de banlieue parisienne, aux tournées dans les plus grandes salles. Des premiers pas dans un show business dont ils se méfient, à la souveraine indépendance d’un groupe maître de lui-même. Ainsi, des années du CD triomphant, à l’existence numérique du confinement, c’est aussi une traversée de presque trente ans de musique en France.

Daniel Bravo, Christophe Mali, Manu Eveno, Guizmo et Bibou racontent pour la première fois l’histoire de Tryo. Un récit polyphonie qui expose les ressorts de leur succès persistant. Un récit qui expose comme les secrets d’une aventure humaine et artistique surprenante, complexe, parfois douloureuse mais toujours lumineuse.

Le livre "Tryo – Chants des possible" écrit par Bertrand Dicale a paru aux éditions GM.

Aux micros de La Bande Originale, deux membres du groupe : Christophe Mali et Daniel Bravo.

+ Aline Afanakoué, journaliste, chroniqueuse et animatrice de radio et de télévision. Elle officie du lundi au jeudi à 5h36 dans la playlist de France Inter et participe aussi régulièrement à l’émission "Par Jupiter".

La bande originale de Tryo

Christophe Mali

1995 Jacques Higelin "Tombé du ciel"

Jacques Higelin "Tombé du ciel" 1998 Alain Souchon "Le Baiser"

Alain Souchon "Le Baiser" 2005 Camille "Ta douleur"

Daniel Bravo

1995 Björk "It's so quiet"

Björk "It's so quiet" 1998 Massive Attack "Teardrop"

Massive Attack "Teardrop" 2005 Paul McCartney "Jenny Wren"

