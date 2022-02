Ce matin, nous recevons Gérard Depardieu et Patrice Leconte pour "Maigret", en salle aujourd'hui.

Patrice Leconte et Gérard Depardieu © AFP / Eric Fougère et Bertrand Rindoff Petroff

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Gérard Depardieu sera également à l'affiche du film "Robuste" en salle le 2 mars prochain.

"Gérard Depardieu chante Barbara" en tournée :

le 2 mars à la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand

Le 1er et 2 avril au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

+ Christine Ferniot, journaliste à Télérama, spécialiste du polar.

La Bande Originale de Gérard Depardieu et Patrice Leconte

Gérard Depardieu

1974 Cat Stevens "Oh very young"

Cat Stevens "Oh very young" 1985 Henryk Gorecki - B.O. Police

Henryk Gorecki - B.O. Police 1997 Bruno Coulais - B.O. Le Conte de Monte Cristo

Bruno Coulais - B.O. Le Conte de Monte Cristo 2006 Serge Gainsbourg "L'anamour"

Patrice Leconte

1974 France Gall "Si maman si"

France Gall "Si maman si" 1985 Madonna "Like a Virgin"

Madonna "Like a Virgin" 1997 Natacha Atlas "Mon amie la rose"

Natacha Atlas "Mon amie la rose" 2006 Paul McCartney "Fine line"

