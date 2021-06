Ce matin, nous recevons la comédienne et scénariste Doria Tillier pour les courts-métrages de l'Adami et le Festival de Cannes 2021 qui se déroulera du 6 au 17 juillet.

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Guillermo Guiz !

Cette année, pour la 74ème édition du Festival Cannes, c'est Doria Tillier qui sera Maîtresse de cérémonie !

La montée des marches et la cérémonie d'ouverture du Festival seront diffusées sur Canal en direct, en clair et en exclusivité le 6 juillet à partir de 19h00 et la cérémonie de clôture le 17 juillet à partir de 18h50.

Doria Tillier présentera aussi son court-métrage "La diagonale des fous" dans le cadre des Talents Adami.

La bande originale de Doria Tillier

En 1990, Doria Tillier écoutait "Supplique pour être enterré sur la plage de Sète" de Georges Brassens.

En 2008, Doria Tillier écoutait la bande originale du film "Les parapluies de Cherbourg", la chanson dans le magasin de parapluies.

En 2012, Doria Tillier écoutait "Under my wheels" d'Alice Cooper.

En 2017, Doria Tillier écoutait "Jamais content" d'Alain Souchon.

En 2020, Doria Tillier écoutait "Dancing in the Moonlight" de King Harvest.

