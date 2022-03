Ce matin, nous recevons Alain Chamfort pour son concert "Dandy Symphonique" au Grand Rex le 23 mars.

Alain Chamfort, en plus de 50 ans de carrière a croisé et accompagné de nombreux artistes, Jacques Dutronc, Dick Rivers, Etienne Roda-Gil, Claude François, Véronique Sanson, les musiciens de Toto, Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Lio, Vanessa Paradis…

Le plus dandy des chanteurs français vous propose nombre de ses plus grands succès réorchestrés en symphonique par Nobuyuki Nakajima, et interprétés par l'Orchestre Lamoureux dirigé par Philippe Forget.

Cette création a donné naissance à un album "Symphonique Dandy" sorti le 3 décembre dernier chez Tessland.

Dates des concerts :

Le 23 mars 2022 au Grand Rex à Paris

Le 2 juin 2022 au Liberté à Rennes

Le 3 juin 2022 au Théâtre Anne de Bretagne à Vannes

Le 9 juillet 2022 à l'Esplanade Lamartine à Mâcon

+ Matthieu Conquet, est journaliste à Libération et producteur de deux émissions musicales sur France Inter, tous les samedis : "La radio de… "à 21h et la deuxième, à 22h, "Et je remets le son".

La Bande Originale d'Alain Chamfort

1954 Patachou et Georges Brassens "Maman Papa"

Patachou et Georges Brassens "Maman Papa" 1973 Carly Simon "You're so Vain"

Carly Simon "You're so Vain" 1979 Talking Heads "Psycho Killer"

Talking Heads "Psycho Killer" 1983 Nino Rota "Amacord"

Nino Rota "Amacord" 2005 Leonard Cohen "Dance Me to the End of Love"

