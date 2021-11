Ce matin, nous recevons Audrey Diwan et Anamaria Vartolomei pour le film "L'évènement", en salle le 24 novembre

Audrey Diwan et Anamaria Vartolomei © Getty / Franco Origlia

Anne, étudiante prometteuse dans la France du début des années 60, tombe enceinte. Prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir elle décide d’avorter et s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La bande originale d'Audrey Diwan et Anamaria Vartolomei

Audrey Diwan

2011 Daft Punk "C.L.U."

Daft Punk "C.L.U." 2014 Christine and the Queens "Paradis Perdus"

Christine and the Queens "Paradis Perdus" 2019 Benjamin Clementine "Condolence"

Anamaria Vartolomei

2011 Ms. Lauryn Hill "To Zion"

Ms. Lauryn Hill "To Zion" 2014 50 Cent "Best friend"

50 Cent "Best friend" 2019 Tamino "Habibi"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission