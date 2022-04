Ce matin nous recevons Noémie Schmidt et Alice de Lencquesaing pour "Années 20", en salle le 27 avril.

Noémie Schmidt et Alice de Lencquesaing © AFP / Yohan Bonnet

Quelques heures à Paris, un soir d’été en 2020. La caméra suit un passant puis l’autre, voyageant à travers les rues de la ville et multipliant de curieuses rencontres : jeunes excentriques, personnages originaux et anticonformistes. Au cours d’un seul plan ininterrompu, la caméra lie les personnages à travers un même territoire, et une même époque en crise que chacun traverse et questionne à sa manière.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

+ Jean-Michel Frodon, historien et critique de cinéma. Il a été directeur de la rédaction des Cahiers du Cinéma. Il est l’auteur, en mars dernier, de "Le Quartier latin mis en scènes" aux éditions espaces et signes.

La Bande Originale de Noémie Schmidt et Alice de Lencquesaing

Noémie Schmidt

1990 Diam's "Big up"

Diam's "Big up" 2008 Arno "Je veux vivre"

Arno "Je veux vivre" 2012 Meute "The man with the red face"

Alice de Lencquesaing

1990 Cesaria Evora "Sodade"

Cesaria Evora "Sodade" 2008 Kim Carnes "Bette Davis eyes"

Kim Carnes "Bette Davis eyes" 2012 Pixie "Where is my mind"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission