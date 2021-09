Ce matin, nous recevons Valérie Bonneton et Marc Dugain pour le film "Eugénie Grandet" en salles le 29 septembre

Valérie Bonneton et Marc Dugain à Cabourg en 2021 © Getty / Sylvain Lefevre

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille...

Marie-Claude François-Laugier psychologue clinicienne et psychanalyste. Elle est l'autrice de "Comment régler ses comptes avec l'argent" et "L'Argent dans le couple et la famille" aux éditions Payot

La bande originale de Valérie Bonneton et Marc Dugain

Valérie Bonneton

1990 : Barbara "Toi"

: Barbara "Toi" 2005 : Nina Simone "Baltimore"

: Nina Simone "Baltimore" 2012 : Claude Nougaro "Cécile ma fille"

: Claude Nougaro "Cécile ma fille" 2019 : M, Toumani & Sidiki Diabate "Manitoumani"

Marc Dugain

1990 : The Beatles "Here comes the sun"

: The Beatles "Here comes the sun" 2005 : Rammstein "Amerika"

: Rammstein "Amerika" 2012 : Pink Floyd "Set the controls of the heart of the sun"

: Pink Floyd "Set the controls of the heart of the sun" 2019 : Avishai Cohen "Calm"

