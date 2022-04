Ce matin, nous recevons Isabelle Carré et Pierre Deladonchamps pour "Les Amants de la commune" au théâtre Antoine.

Pierre Deladonchamps et Isabelle Carré © AFP / Joel Saget

Ils ne devaient pas se rencontrer. Et encore moins tomber amoureux. Mais tout échappe aux lois de la logique, en cette année 1870.La France a perdu la guerre et cherche son destin. Des hommes et des femmes inventent une nouvelle société, qu’on appelle la Commune. Entre Paris et la province, ceux qui vivent de leurs rentes et ceux qui vivent de leur travail, les croyants et les athées, la confusion est à son comble. Il faut choisir son camp.Alors comment s’aimer, quand on n’est pas du même côté de la barricade ? Jusqu’où aller, pour respecter ses idéaux ?

"Les Amants de la Commune", une pièce de Laurent Seksik avec la collaboration d'Antoine Mory, mise en scène par Géraldine Martineau de la Comédie Française, au Théâtre Antoine, à Paris, jusqu'au 24 avril.

+ Laure Godineau, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université Sorbonne Paris Nord (Paris 13). Elle est l’auteure de nombreuses publications sur la Commune de 1871 dont son dernier livre "La Commune de 1871 expliquée en images" aux éditions du Seuil.

La Bande Originale d'Isabelle Carré et Pierre Deladonchamps

Isabelle Carré

2000 -M- "Onde sensuelle"

-M- "Onde sensuelle" 2014 Lily Wood and The Prick "Prayer in C"

Lily Wood and The Prick "Prayer in C" 2018 Hoshi "Ta marinière"

Pierre Deladonchamps

2000 Stromae "Alors on danse"

Stromae "Alors on danse" 2014 Londond Grammar "Wasting my young years"

Londond Grammar "Wasting my young years" 2018 Juliette Armanet "L'Indien"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission