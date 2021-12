Ce matin, nous recevons Joann Sfar et Mathieu Sapin pour "Le Ministère secret - Trembler en France" (Tome 2)

Mathieu Sapin et Joann Sfar © Getty / Jens Kalaene et Foc Kan

"Le Ministère Secret - Tome 2 : Le Ministère Secret - Trembler en France" paru chez Dupuis.

Le célèbre dessinateur Mathieu Sapin, récemment recruté par le Ministère Secret, se remet à peine de ses aventures avec le super-héros américain Yaacov Kurtzberg, Nicolas Sarkozy et François Hollande, que déjà sa vie replonge dans le chaos ! Car alors qu'il anime une bonne vieille partie de Cthulhu en famille, voilà que l'ancien président socialiste défonce sa porte au lance-flammes.

Mathieu doit le suivre. Vite. Car Dijon est en flammes. Et il se pourrait bien que la cause n'en soit pas terrestre... Accompagnant l'agent Hollande à dos de scooter jusque dans la capitale de la moutarde, Mathieu va découvrir que de surprenants aliens ont fait de la Terre un espace de conflit. Peut-être même ont-ils infiltré les plus hautes sphères de la République... Une mission taillée pour le Ministère secret ! Un album « politicomique » ciselé par Mathieu Sapin et Joann Sfar !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

+ Morgan Di Salvia, le rédacteur en chef du journal de Spirou.

La bande originale de Joann Sfar et Mathieu Sapin

Joann Sfar

2002 Lili Boniche "Alger Alger"

Lili Boniche "Alger Alger" 2004 Massilia Sound System "Qu'elle est bleue"

Massilia Sound System "Qu'elle est bleue" 2012 Serge Gainsbourg "Vieille canaille (You Rascal You) - Dub Style"

Serge Gainsbourg "Vieille canaille (You Rascal You) - Dub Style" 2018 Blond Blond "L'Oriental"

Mathieu Sapin

2002 2 Many DJ's (Soulwax) : Salt 'N' Pepa vs. The Stooges "Push It Like A Dog"

2 Many DJ's (Soulwax) : Salt 'N' Pepa vs. The Stooges "Push It Like A Dog" 2004 Metallica "Nothing Else Matters"

Metallica "Nothing Else Matters" 2012 Thomas Fersen "Mathieu"

Thomas Fersen "Mathieu" 2018 Katerine "La France a besoin de toi"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission