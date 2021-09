Ce matin nous recevons Claire Castillon pour le livre « Son empire » chez Gallimard

Claire Castillon à Paris en 2016 © Getty / Eric Fougere/VIP Images/Corbis

Il la kidnappe. Comme un tour de magie. Je perds ma mère. J’ai sept ans. Il faut voir comment ça se passe. Le déroulement. Heure par heure. C’est intense. Ma mère est pourtant sur des rails. Je me la rappelle très bien à ce moment-là, qui trace, voûtée parfois, toujours à la besogne, comme une machine en quelque sorte. Et soudain, le choc. Il l’expédie ailleurs. Il la prend, il la vide, il se met dedans et il ne ressort jamais.

Dans "Son empire", l'autrice explore les contradictions de la femme et la perversité de l’homme qui la manipule.

Deborah Schouhmann-Antonio psychologue

