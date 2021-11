Ce matin, nous recevons Alain Souchon pour son Best Of "(Nouvelle) collection", chez Warnermusic.

Alain Souchon © AFP / Guillaume Souvant

Ce Best Of "(nouvelle) collection" est le premier à parcourir toute la carrière d’Alain Souchon en 3 CDs. Inclus tous ses plus grands titres dont "Jamais content", "Allô Maman bobo", "Ballade de Jim", "Foule sentimentale", "Le baiser", "Et si en plus y’a personne", "Ecoutez d’où ma peine vient", ‘Parachute doré", "Âmes Fifties", "Presque", "Jaloux du soleil", ainsi qu’une sélection de chansons moins connues du grand public, parmi les préférées de l'artiste. Le Best Of comprend également une version inédite du titre "Le marin", interprétée avec ses deux fils Pierre Souchon et Ours

+ Emmanuel Virot est à la tête d’une société de production artistique et a été directeur artistique de nombreuses émissions musicales à la télévision et jury pour "The Artist" sur France 2.

La bande originale d'Alain Souchon

1974 The Rolling Stones "It's All Over Now"

The Rolling Stones "It's All Over Now" 1980 Louis Chedid "Ainsi soit-il"

Louis Chedid "Ainsi soit-il" 1993 Véronique Sanson "Vancouver"

Véronique Sanson "Vancouver" 2014 Laurent Voulzy "Amélie Colbert"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission