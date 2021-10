Ce matin, nous recevons Dominique Farrugia pour son livre "Elle ne m'a jamais quitté" aux éditions Robert Laffont

Dominique Farrugia en septembre 2021 à Paris © Getty / Foc Kan/WireImage

1990, Dominique Farrugia a 28 ans. L’humoriste est au faîte de la gloire quand la maladie le frappe et vient bouleverser son quotidien.

Dans ce témoignage, il fait revivre la « grande époque » de Canal et des Nuls mais tombe aussi le masque pour révéler l’« enfer » du décor. À ceux qui croient que notoriété rime avec facilité, il raconte son histoire, faite d’éclats de rire, de moments d’émotion, mais ponctuée de douleurs et de doutes. L’occasion de braquer les projecteurs sur les 12 millions de handicapés de France pour qu’ils soient enfin pris en compte par les politiques. Il demande à nos dirigeants de réagir pour soulager la souffrance des citoyens en situation de handicap.

La bande originale de Dominique Farrugia

1988 Bruce Springsteen "Dancing In the Dark"

Bruce Springsteen "Dancing In the Dark" 1994 Wet Wet Wet "Love Is All Around"

Wet Wet Wet "Love Is All Around" 1997 Dario Moreno "Si tu vas à Rio"

Dario Moreno "Si tu vas à Rio" 2015 Téléphone "Ca c'est vraiment toi"

