Ce matin, nous recevons Patrick Timsit pour la pièce " Adieu… peut-être… merci…C’est sûr! ", au Théâtre du Rond-Point du 7 au 31 décembre.

2015, triomphe au Rond-Point : Patrick Timsit fait honneur au « rire de résistance » et ne recule devant aucun brûlot de la société - migrants, néonazis ou handicapés… Il revient avec malice jouer les « cons de service ». Il fait rire avec tout ce qui fait mal. Il ne lâche pas ses proies, en appétit toujours de ce qui pourrait déranger le plus. Enfant d’Alger et d’une famille de maroquiniers, agent immobilier avant de connaître le succès avec "La Crise" ; "Un Indien dans la ville" ; "Pédale douce" ; "Le Cousin" ou "Stars 80", il écrit, réalise, aussi. Regard social, œil narquois, il se fait le trublion d’une société engluée dans un politiquement correct plus visqueux que jamais, plonge dans les marécages de la bien-pensance, et ça éclabousse, joyeusement, d’un rire vaccin. Aujourd’hui Patrick Timsit nous fait ses adieux. Il est le seul à y croire.

" Adieu… peut-être… merci…C’est sûr! ", c'est au Théâtre du Rond-Point du 7 au 31 décembre.

Et en tournée en France :

Vesoul le 18 janvier,

Besançon le 20 janvier,

Sausheim le 21 janvier,

Uzes le 25 et 26 janvier,

Marseille le 27 janvier,

A l'Olympia à Paris le 29 et 30 décembre 2022.

+ Christine Marsan, psychologue, psychothérapeute et coach. Elle a écrit plusieurs livres dont "Oser changer sa vie" aux éditions Jouvence.

La bande originale de Patrick Timsit

1987 James Brown "Get up I feel being like a sex machine"

James Brown "Get up I feel being like a sex machine" 1996 Mylène Farmer "Sans contrefaçon"

Mylène Farmer "Sans contrefaçon" 1999 Pierre Henry "Psyche Rock"

Pierre Henry "Psyche Rock" 2017 Kimberose "Smile"

