Ce matin, nous recevons Anne Charrier pour "Berlin Berlin" au théâtre Fontaine à partir du 27 janvier.

Anne Charrier © Getty / Sylvain Lefèvre

Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque. Berlin Berlin, la comédie qui fait tomber les murs.

Une comédie de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras, mise en scène par José Paul,

avec Anne Charrier, Maxime d’Aboville, Patrick Haudecœur, Loïc Legendre, Guilhem Pellegrin, Marie Lanchas, Claude Guyonnet et Gino Lazzerini.

"Berlin Berlin" c'est au théâtre Fontaine, à Paris, jusqu'au 31 mai 2022.

+ Kristel Le Pollotec, journaliste indépendante et productrice à France Culture, de plusieurs séries LSD. Elle a écrit « Allemagne de l’Est, la frontière invisible » aux éditions Bartillat.

La Bande Originale de Anne Charrier

1997 PJ Harvey "Angelene"

PJ Harvey "Angelene" 2002 Fatboy Slim "Weapon of Choice"

Fatboy Slim "Weapon of Choice" 2010 Neneh Cherry "Woman"

Neneh Cherry "Woman" 2018 Nina Simone "Mr. Bonjangles"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission