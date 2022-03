Ce matin, nous recevons Joël Dicker pour "L'Affaire Alaska Sanders" aux éditions Rosie & Wolfe

Joël Dicker © AFP / Joël Saget

Le corps d’Alaska Sanders, arrivée depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord d’un lac. L’enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice.

Mais onze ans plus tard, l’affaire rebondit. Début 2010, le sergent Perry Gahalowood, de la police d’État du New Hampshire, persuadé d’avoir élucidé le crime à l’époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s’il avait suivi une fausse piste ?

L’aide de son ami l’écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec "La Vérité sur l’Affaire Harry Québert", inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité.

"L'affaire Alaska Sanders" est auto-édité, aux éditions Rosie & Wolfe.

+ Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe du service Livre de L’Express.

La Bande Originale de Joël Dicker

1995 Oasis "Wonderwall"

Oasis "Wonderwall" 2003 Seal "Love's Divine"

Seal "Love's Divine" 2010 B.o.B. ft. Bruno Mars "Nothin' on You"

B.o.B. ft. Bruno Mars "Nothin' on You" 2012 Rihanna ft. Calvin Harris "We found love"

Rihanna ft. Calvin Harris "We found love" 2018 Taylor Swift "Delicate"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission