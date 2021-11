Ce matin, nous recevons Clémentine Célarié pour le livre "Les mots défendus" Albin Michel.

A travers ce nouvel ouvrage, Clémentine Célarié évoque son cancer du côlon dont elle est aujourd'hui guérie.

"Les Mots défendus" a paru le 4 novembre dernier aux éditions Albin Michel.

T'écrire c est dégager les sentiers sombres, jonchés de ronces, traverser ces nuits d insomnies où l on se sent fini, à côté, coupable de tout, dans le précipice. T'écrire c'est rendre concrète cette projection de guérison, cette volonté de soulagement. T'écrire est une immense reconstruction. Je voudrais que ces mots soient solides pour tous ceux qui ont approché de près ou de loin, gravement ou pas, le cancer. Que ces mots soient comme des pavés qu'on jette contre l'hypocrisie, les tabous et les faux-semblants. Ce n'est pas du cancer dont je veux parler, mais de ce qu'il a provoqué, du bien qu'il a fait naître.

Clémentine Célarié