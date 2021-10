Ce matin, nous recevons Sam Karmann pour la pièce "Le visiteur" au Théâtre Rive Gauche.

Sam Karmann (2019) © Getty / Sylvain Lefevre

En 1938, les nazis ont envahi l'Autriche et persécutent les juifs.

Par optimisme, Sigmund Freud ne veut pas encore partir ; mais un soir d'avril, la Gestapo emmène sa fille, Anna, pour l'interroger. Freud, alors désespéré, reçoit une étrange visite.

Un homme en costume noir, entre par la fenêtre et tient d'incroyables discours…

Qui est-il ? En cette nuit folle et grave, comme Freud, chacun en décidera par lui-même…

"Le Visiteur", une pièce d'Éric-Emmanuel SCHMITT, mise en scène par Johanna BOYÉ.

Elsa Godart est philosophe et psychanalyste. Son dernier ouvrage : "Freud à la plage : La psychanalyse dans un transat" aux éditions Dunod.

La bande originale de Sam Karmann

1976 Supertramp "Crime of the Century"

Supertramp "Crime of the Century" 1989 Henri Dès " Le beau tambour"

Henri Dès " Le beau tambour" 1992 Alain Souchon "Utlra moderne solitude"

Alain Souchon "Utlra moderne solitude" 2012 Adele "Someone like you"

Adele "Someone like you" 2018 Youssoupha "Les disques de mon père"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !