Ce matin, nous recevons Patrick Mille pour "Lettres à Anne : Correspondance de François Mitterand à Anne Pingeot" au Théâtre du Rond-Point.

Patrick Mille © Getty / Marc Piasecki

"Lettres à Anne : Correspondance de François Mitterrand à Anne Pingeot" au Théâtre du Rond-Point.

François Mitterrand écrit à Anne Pingeot entre 1962 et 1995 : trente ans et mille deux cents lettres d’un amour clandestin. L’ancien président de la République quitte la posture de l’homme de pouvoir pour se faire poète et amant passionné. Depuis cet amour interdit, l’un des plus grands secrets de la Cinquième République, Mitterrand compose une oeuvre rare, brûlante, qu’Anne Pingeot confie aux éditions Gallimard en 2016. Cinq ans plus tard, le metteur en scène Benjamin Guillard et le comédien Patrick Mille cosignent l’adaptation des lettres. Ils dessinent ensemble un parallèle sensible entre une littérature supérieure des sentiments, poème épique d’un amour fou, et trois décennies d’une fantastique entrée dans l’histoire d’un homme d’exception.

+ Jean Garrigues, un historien et universitaire français, Il est l’auteur de « Une histoire érotique de l’Elysée : de la Pompadour aux paparazzi » aux éditions Payot.

La bande originale de Patrick Mille

70's Vinicius de Moraes "Samba de Rosa"

Vinicius de Moraes "Samba de Rosa" 1989 Depeche Mode "Personal Jesus"

Depeche Mode "Personal Jesus" 1997 Andre Bostel "La Bostella"

Andre Bostel "La Bostella" 2012 Izia "Let me alone"

Izia "Let me alone" 2018 Damso "Feu de bois"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission