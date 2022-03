Vicky Krieps et Vincent Lacoste pour "De nos frères blessés", en salle le 23 mars.

Vincent Lacoste et Vicky Krieps © AFP / Geoffroy Van Der Hasselt

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.

La Bande Originale de Vicky Krieps et Vincent Lacoste

Vicky Krieps

2011 Dominique A "Le Courage des oiseaux"

Dominique A "Le Courage des oiseaux" 2017 Laura Marling "Always this away"

Laura Marling "Always this away" 2022 Townes Van Zandt "Waiting Around to Die"

Vincent Lacoste

2011 Gérard Lenorman "La Ballade des gens heureux"

Gérard Lenorman "La Ballade des gens heureux" 2017 Pijon "Cache-cache Party"

Pijon "Cache-cache Party" 2022 Papooz "I'd Rather Be the Moon"

