Ce matin, nous recevons Bruno Solo pour le livre "Les visiteurs d'histoire" aux éditions du Rocher.

Le banquet promet d'être animé !

Le temps d'un dîner imaginaire, Bruno Solo a convié chez lui des personnages de l'Histoire de France : Clovis, l'inconnu le plus célèbre de notre récit national ; le sage Éloi, ministre de Dagobert ; Alcuin, l'avisé moine et conseiller très éclairé de Charlemagne ; l'ardente Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre ; Christine de Pizan, la première femme écrivaine et philosophe de langue française à avoir vécu de sa plume ; Michel de l'Hospital, chancelier, apôtre de la tolérance pendant les guerres de religion ; Théophraste Renaudot, homme-orchestre et fondateur de La Gazette ; René-Robert Cavelier, l'explorateur mégalo du Mississippi et de la future Louisiane ; le Chevalier d'Éon, l'agent secret à l'identité sexuelle mystérieuse ; Louise Michel, institutrice féministe, figure de la Commune de Paris et militante anarchiste ; Georges Mandel, politique clairvoyant face au péril nazi, chef de cabinet de Georges Clemenceau.

En hôte curieux et mordant, Bruno n'hésite pas à poser les questions qui fâchent, dégonfle certaines légendes, fait des parallèles avec notre présent. Sans jamais se départir de son esprit caustique et de son humour.

"Les Visiteurs d'Histoire" offre des portraits vivants de figures parfois méconnues.

+ Virginie Girod, historienne, elle vient de publier "Les ambitieuses, 40 femmes qui ont marqué l'Histoire par leur volonté d'exister" chez M6 éditions

