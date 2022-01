Ce matin, nous recevons Stephan Streker et Alma Jodorowsky pour "L'Ennemi" en salles le 26 janvier

Un homme politique célèbre est accusé d’avoir tué son épouse retrouvée morte, une nuit, dans leur chambre d’hôtel. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus.

https://www.youtube.com/watch?v=r5LSVrVH3yg

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Gaspard Ulliel étant décédé brutalement ce mercredi 19 janvier 2022, nous lui rendons hommage en revenant sur sa bande originale. Extrait de l'émission du lundi 24 septembre 2018.

La bande originale de Gaspard Ulliel

2001 Dr. Dre ft. Snoop Dogg "Still D.R.E." 2003 Brian Eno 2009 Van Morrison "Astral Weeks" 2012 Camille Saint-Saëns "Rondo Capriccioso"



►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission