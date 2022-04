Ce matin, nous recevons Zep pour "Ce que nous sommes" aux éditions rue de Sèvres.

Nous sommes en 2113, Constant équipé d’un implant, représente la première génération « augmentée » à vivre avec un second cerveau totalement connecté au DataBrain Center. Ce projet mondial lancé il y a 30 ans pour les plus fortunés, détournant au passage la quasi-totalité de l’énergie mondiale produite. Pour ceux qui peuvent y prétendre, toutes les expériences extrêmes non réelles mais aux sensations si proches du réel sont à porter de pilule à avaler ou de programme à télécharger.

Ce que nous sommes est paru aux éditions rue de Sèvres.

Zep, au-delà de Titeuf" : Les éditions Rue de Sèvres exposent le travail plus personnel de l'auteur qui déploie sa sensibilité et sa vision du monde dans unbe oeuvre intime et touchante. Planche originales à découvrir pendant le festival.

Le festival du Livre au Grand Paris Ephémère les 22, 23 et 24 avril.

+ Sébastien Bohler, rédacteur en chef de la revue Cerveau & Psycho, et auteur de nombreux livres dont le dernier "Human psycho : ou comment l’humanité est devenue l’espèce la plus dangereuse de la planète" aux éditions Bouquins.

La Bande Originale de Zep

2005 Areski Belkacem "Magicien"

Areski Belkacem "Magicien" 2009 Ben Harper "Sexual Healing"

Ben Harper "Sexual Healing" 2017 Jean-Jacques Goldman "Je voudrais vous revoir"

Jean-Jacques Goldman "Je voudrais vous revoir" 2021 Martinez "Up 2 U"

