Ce matin, nous recevons Erik Orsenna et Bernard Cerquiglini pour "Les Mots immigrés" aux éditions Stock.

Erik Orsenna et Bernard Cerquiglini © Getty / Eric Fougère

À l’heure où revient le débat sur l’identité, avec des opinons opposées de plus en en plus violentes, Erik Orsenna a voulu, par la voie du conte commencée avec sa "Grammaire est une chanson douce", raconter l’histoire de la langue française. Pour une telle ambition, le savoir lui manquait. Bernard Cerquiglini, l’un de nos plus grands linguistes et son ami de longue date, a bien voulu lui apporter ses lumières aussi incontestées que malicieuses.

"Les Mots immigrés" a paru aux éditions Stock.

Extraits de l'entretien

"Il y a beaucoup plus de mots d’origine arabe que gauloise."

"Les mots font l’amour et donnent des enfants…"

"Il n’y a pratiquement que des mots étrangers. On a cherché un mot de souche. Et au fond du tamis : on a trouvé caillou !"

"Le celte s'installe. Puis quand les Romains arrivent, les Gaulois adoptent le latin, et en font le latin des rues."

"Les francs étaient d'origine germanique. Ils parlent le gallo-romain teinté d'accent."

+ Géraldine Moinard, directrice de la rédaction du dictionnaire Le Robert.

La Bande Originale de Erik Orsenna et Bernard Cerquiglini

Erik Orsenna

1947 Léo Ferré "Pauvre Rutebeuf"

Léo Ferré "Pauvre Rutebeuf" 1973 Michel Sardou "La maladie d'amour"

Michel Sardou "La maladie d'amour" 1985 Marc Lavoine "Elle a des yeux revolver"

Bernard Cerquiglini

1947 Charles Trenet "Revoir Paris"

Charles Trenet "Revoir Paris" 1973 Yves Simon "Au pays des merveilles de Juliet"

Yves Simon "Au pays des merveilles de Juliet" 1985 Yves Duteil "La langue de chez nous"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission