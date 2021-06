Ce matin, nous recevons la comédienne, chanteuse et réalisatrice Julie Delpy pour son film "My Zoé", en salles à partir du 30 juin.

Julie Delpy en novembre 2019 à Berlin © AFP / Jörg Carstensen / DPA / Picture-Alliance

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Paul Mirabel et Gérémy Crédeville !

Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de reprendre sa vie en main. Elle tombe amoureuse et décide de relancer sa carrière. Mais son ex-mari, James a du mal à l'accepter et lui rend la vie dure dans la bataille qu'il mène pour obtenir la garde de leur fille Zoe. Une tragédie les frappe et la famille s'en trouve brisée. Isabelle décide alors de prendre le destin en main.

Elodie Mulon : avocate spécialisée en droit de la famille.

La bande originale de Julie Delpy

En 1970, Julie Delpy écoutait "Les gens qui doutent" d'Anne Sylvestre.

Julie Delpy écoutait "Les gens qui doutent" d'Anne Sylvestre. En 1985, Julie Delpy écoutait "Perfect day" de Lou Reed.

Julie Delpy écoutait "Perfect day" de Lou Reed. En 2002, Julie Delpy écoutait "Hallelujah" de Jeff Buckley.

Julie Delpy écoutait "Hallelujah" de Jeff Buckley. En 2004, Julie Delpy écoutait la chanson "ne me quitte pas", interprétée par Nina Simone.

