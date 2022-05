Ce matin, nous recevons Sylvain Tesson pour "Noir" aux éditions Albin Michel.

Je n’aime pas la mort. Mais je sais ce que je lui dois. Sans elle, la vie serait synonyme de l’ennui. La mort nous interdit de prendre la vie à la légère. Ce n’est pas son moindre mérite. C’est pour cela que je dessine pendus & suicidés depuis trente ans. Pour me rappeler qu’au bout du chemin, il n’y aura pas la possibilité de remettre une pièce dans la machine. J’ai couvert des centaines de feuilles. Sur les routes, dans les cabanes, à bord des bateaux, je griffonnais. J’ai cinquante ans aujourd’hui, la mort m’a plutôt épargné, preuve que ma méthode était la bonne. Ces dessins ne trahissent aucun goût pour le macabre : Au contraire, les petits pendus de mes carnets me sourient et me serinent en latin (la mort parle toujours le latin) : memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Dans le brouhaha d’une vie en fête, dans le contentement de soi et dans le désordre de nos heures, on aurait tendance à l’oublier. C’est un tort. »