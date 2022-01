Ce matin, nous recevons Pierre Lemaitre pour "Le Grand Monde" aux éditions Calmann Lévy.

Pierre Lemaitre © AFP / Raul Arboleda

Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un parfum d’exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres.

"Le Grand Monde" a paru aux éditions Calmann-Lévy.

+ Camille Cleret, historienne.

La bande originale de Pierre Lemaitre

1968 Serge Gainsbourg "La Chanson du forçat"

Serge Gainsbourg "La Chanson du forçat" 1985 Maurice Jarre "Thérèse Desqueyroux"

Maurice Jarre "Thérèse Desqueyroux" 2006 Mes Aieux "Remède miracle"

Mes Aieux "Remède miracle" 2013 "Pirouette, cacahuète (Il était un petit homme)"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission