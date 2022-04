Ce matin, nous recevons Joël Pommerat et Jean Robert-Charrier pour "Cendrillon" au Théâtre de la Porte Saint-Martin.

Joël Pommerat © / Pierre Verdy

A la mort de sa mère, une très jeune fille se fait la promesse de ne jamais cesser de penser à elle plus de cinq minutes… Elle suit son père dans une maison de verre où les attend une nouvelle famille. Cette Cendrillon nous parle du deuil, du désir de vivre, du pouvoir de l’imagination et des mensonges des adultes. Avec une délicatesse qui n’exclut pas l’humour, Joël Pommerat aborde encore une fois les questions graves et vitales de toute enfance.

"Cendrillon" c'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, jusqu'au 10 juillet 2022. Une re-création théâtrale de Joël Pommerat avec la collaboration de la Compagnie Louis Brouillard.

Découvrez l’ensemble des pièces programmées par Jean Robert-Charrier - directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin - pour la 72e édition du Festival d’Anjou, du 6 juin au 3 juillet 2022 !

+ Anne Floret, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Elle est l’autrice de "Créer des contes pour son enfant - Comment utiliser des clés symboliques pour l'aider à surmonter ses difficultés et grandir" aux éditions Dangles.

La Bande Originale de Joël Pommerat et Jean Robert-Charrier

Joël Pommerat

1982 Alain Bashung "Vertige de l'amour"

Alain Bashung "Vertige de l'amour" 2000 Diam's "La boulette"

Diam's "La boulette" 2013 Daft Punk "Lose Yourself to Dance"

Daft Punk "Lose Yourself to Dance" 2016 Philippe Boesmans "Pinocchio"

Jean Robert-Charrier

1982 Vivaldi "L'été"

Vivaldi "L'été" 2000 Maurane & Lara Fabian "Tu es mon autre"

Maurane & Lara Fabian "Tu es mon autre" 2013 Amanda Lear "Alphabet"

Amanda Lear "Alphabet" 2016 Agnès Jaoui "Lo Dudo"

