Ce matin, nous recevons Catherine Meurisse pour le livre "La jeune femme et la mer" aux éditions Dargaud.

Dans une nature magnifiquement retranscrite par un trait de plume précis, où plane l'ombre d'Hokusaï et des maîtres de l'estampe, Catherine Meurisse propose avec "La Jeune femme et la mer" un récit initiatique qui questionne la place de l'Homme dans la nature et le recours à l'art pour saisir les paysages qui disparaissent.

Le roman graphique "La Jeune femme et la mer" est publié aux éditions Dargaud.

+ Eric Meyer, rédacteur en chef du magazine Géo.

La bande originale de Catherine Meurisse

1987 Les Frères Jacques "Les Fesses"

Les Frères Jacques "Les Fesses" 2001 Blond Redhead "A Cure"

Blond Redhead "A Cure" 2008 Leonard Bernstein "Mambo" (West Side Story)

Leonard Bernstein "Mambo" (West Side Story) 2016 Bach "Chaconne - partita N°2 en ré mineur"

Bach "Chaconne - partita N°2 en ré mineur" 2020 Chiemi Eri "Tabaru-Zaka"

