Ce matin, nous recevons l'auteur de bande dessinée et réalisateur Riad Sattouf pour la bande dessinée "Les Cahiers d'Esther, Histoires de mes 15 ans" (tome 6), parue aux éditions Allary.

Riad Sattouf pour "Les Cahiers d'Esther, Histoires de mes 15 ans" © Getty / Stephane Grangier - Corbis / Contributeur

Esther entre en troisième ! C’est l’année de ses 15 ans. Elle est en couple avec Abdelkrim (c’est privé, désolé), se paie des délires de ouf avec ses meufs Éva et Léa, se prend la tête avec des redoublantes trop féminines, organise sa première grande soirée d’anniversaire (avec de l’alcool, oui de l’alcool), expérimente la cigarette et crée (enfin) son profil Instagram, qui attire immanquablement les psychopathes. Puis tout est chamboulé par l’arrivée du coronavirus, qui était censé être une grippette… C’est le confinement. Entre ses cours en visio, son père stressé par la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique, sa mère en télétravail et son frère complotiste fan de Didier Raoult, le quotidien d’Esther est bouleversé… Mais pleine d’optimisme, elle imagine son « monde d’après ».

Marie-Rose Moro : pédopsychiatre et psychanalyste. Elle dirige la Maison de Solenn - Maison des adolescents de Cochin. Elle enseigne aussi la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de la Sorbonne. Elle a publié de nombreux ouvrages dont le dernier « Abus sexuels, la parole est aux enfants » chez Bayard.

La bande originale de Riad Sattouf

En 2003, Riad Sattouf écoutait "La nuit je mens" d'Alain Bashung.

En 2005, Riad Sattouf écoutait "Don't look back in anger" d'Oasis.

En 2010, Riad Sattouf écoutait "T'es beau" de Pauline Croze.

