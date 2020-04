Le titre donne le ton. Il s’agit d’un roman policier pour adolescents (à partir de 13/14 ans). Deux narrateurs nous guident dans cette enquête qui résonne étrangement avec le passé déjà trouble de la petite ville d’Echo Ridge située dans le Vermont.

"Se taire ou mourir ?", un roman policier pour adolescents © Getty / WIN-Initiative

Le premier narrateur est une narratrice, Ellery

Elève de terminale, elle et son frère jumeau Ezra viennent d’emménager chez leur grand-mère, à Echo Ridge. C’est là que leur mère Sadie a vécu jusqu’à ses 18 ans. Depuis elle n’y est revenue que deux fois et on peut le comprendre aisément car la ville de son enfance est également le lieu où sa sœur jumelle a disparu il y’a de cela un peu plus de 20 ans. Elles avaient alors 17 ans. Elles étaient jolies, populaires (Sadie venait même d’être élue reine du bal), et complices comme certainement seuls des jumeaux peuvent l’être. Cette disparition reste un mystère. Sadie ne s’en est jamais remise et c’est certainement la raison pour laquelle Ellery a développé un intérêt tout particulier pour les faits divers.

Le second narrateur, Malcolm, est lui aussi intimement lié à un drame qui s’est produit dans cette même ville et n’a jamais été élucidé

C’était il y’a 5 ans. Une lycéenne prénommée Lacey, encore une reine du bal, a été retrouvée assassinée dans le parc d’attractions d’Echo Ridge. A l’époque elle sortait avec Declan Kelly. Alors que les jumeaux Ellery et Ezra questionnent leur grand-mère sur l’éventuelle culpabilité du petit ami voilà ce qu’elle leur apprend.

Extrait

Le second narrateur est le frère du principal suspect d’un crime commis il y a cinq ans.

Mais quel est le lien entre Ellery et Malcolm ?

Ellery va s’intéresser au meurtre commis il y a cinq ans impliquant peut-être le frère de Malcolm.

Deux meurtres commis dans une petite ville dont un concernant sa tante, ça ne peut pas laisser cette jeune fille si curieuse indifférente. Mais c’est l’enchaînement des événements dans le présent qui va retenir toute son attention, car peu de temps après son arrivée à Echo Ridge et la rencontre de Malcolm (scolarisé dans le même lycée qu’elle) des messages on ne peut plus menaçants sont retrouvés dans différents endroits de la ville ; c’est bientôt le bal du lycée, bientôt il y’aura une nouvelle victime…

Et comme par hasard ces menaces apparaissent alors que le frère de Malcolm est de retour dans la région…

Au-delà de l’enquête, qui, je le précise, n’est jamais ni effrayante ni violente (malgré la présence d’un tueur dans la ville), on découvre des adolescents très attachants qui, pour certains ont déjà été cabossés par la vie et qui font preuve d’une maturité assez réjouissante. On prend donc beaucoup de plaisir à les suivre dans leur quotidien fait de rencontres amicales, amoureuses, de problématiques familiales voire pour certains de secrets de famille