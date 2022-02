Un roman policier, ce matin, dans La bibliothèque des ados. Découvrons avec vous : "Portrait au couteau", de Malika Ferdjoukh

Paris, hiver de 1910, on rencontre la jeune Marie Legay, une danseuse de l’Opéra de Paris… Autant vous dire que ces séances n’étaient pas une partie de plaisir pour Marie ! Mais bon, le travail de modèle était bien payé, et cela lui permettait de manger pendant la semaine et même de mettre un peu d’argent de côté pour s’acheter les habits nécessaires pour l’Opéra.

Elle raconte néanmoins à sa copine Apolline, ballerine comme elle, un geste étrange que le peintre avait (a) eu envers elle un jour où elle posait. Il lui avait coupé une mèche de cheveux avec son couteau. Marie avait été outrée, mais il l’avait prise par surprise. Selon lui, cette mèche faisait une ombre disgracieuse sur son menton…

On commence à comprendre qu’il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans l’atelier de ce peintre

Et effectivement, un jeudi, un drame survient… Le cadavre de Marie est retrouvé avec cinq coups de couteau ! Cependant, le peintre Odilon Voret a un bon alibi et la mort de Marie reste donc un mystère. Nous sommes en 1910 mais dans ce roman, on va avancer d’un siècle : on retrouve cent ans plus tard avec Antonin et Élisabeth, deux étudiants en art. En classe d’anatomie, ils regardent avec intérêt le modèle qui pose, une jeune fille de leur âge assise immobile.

Sur sa poitrine, cinq petites cicatrices, comme un envol d’oiseaux dans le ciel… Cette fille obsède les deux étudiants, d’autant plus qu’Élisabeth est convaincue d’avoir vu le modèle auparavant.

Cette jeune modèle s’appelle Flavie, Antonin l’apprendra quelques jours plus tard, quand il la voit plantée au milieu d’une salle du musée d’Orsay devant un tableau…

Vous l’aurez compris, un assassin, un tableau et deux ados prêts à tout pour découvrir ce qui est arrivé cent ans plus tôt à la jeune Marie Legay.

Une intrigue qui va au-delà de la logique du temps et qui entraîne le lecteur dans une aventure sans égal. Malika Ferdjoukh nous livre ici un roman dont la langue est très belle, et en plus il est parsemé de références artistiques. Un policier qui se balade entre l’historique et le surnaturel et qui aborde également la relation du peintre avec son œuvre. Un roman à lire à partir de 12 ans !

"Portrait au couteau", de Malika Ferdjoukh est paru chez Bayard.