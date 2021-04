La carte blanche de Boomerang

CARTE BLANCHE - Clara Luciani chante ”The Winner takes it all” de ABBA en VF

Il y a trois ans seulement, elle lançait une grenade dans la chanson française, sur laquelle elle promène depuis sa voix grave, son flegme et sa frange. Elle sort désormais « Le reste », son nouveau titre, très attendu. Clara Luciani est l'invitée d'Augustin Trapenard et pour sa carte blanche, Clara Luciani a choisi de reprendre, en version française, "The Winner takes it all" de ABBA, accompagnée au clavier par Alban Claudin.