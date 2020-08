La carte blanche de Boomerang

Carte blanche - Julien Doré sous les sunlights des tropiques

Le chanteur Julien Doré était l'invité de "Boomerang". Au micro d'Augustin Trapenard, il a choisi d'interpréter pour la première le fameux titre de Gilbert Montagné, plus ensoleillé que jamais et que l'on connait toutes et tous par cœur.