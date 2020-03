La carte blanche de Boomerang

Carte blanche - "Mourir demain" selon l'humouriste Alison Wheeler

L'humoriste et chroniqueuse de "Quotidien" était l'invitée de "Boomerang". Elle retrouvait le micro de France Inter aux côtés d'Augustin Trapenard pour sa carte blanche. Et c'est accompagnée d'Antoine Gouy qu'elle a souhaité reprendre (oui à sa manière) "Mourir demain" de Natasha St-Pier et Pascal Obispo.