La carte blanche de Boomerang

CARTE BLANCHE - Quand Peter Doherty reprend "Inutile et hors d'usage" de Daniel Darc

Invité de l'émission pour son nouvel album "The fantasy Life of Poetry & Crime", véritable déferlement de mélodies et de poésie écrites, composées et enregistrées en Normandie, un disque lumineux. Pour sa carte blanche, il a choisi de reprendre un titre du chanteur français, entre autres, du groupe Taxi Girl.