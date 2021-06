La carte blanche de Boomerang

Carte blanche - Sharleen Spiteri de Texas reprend "To love Somebody" des Bee Gees

Sharleen Spiteri du groupe "Texas" était l'invitée de Boomerang pour la sortie de leur 11e album "Hi" ! Pour sa carte blanche, au micro d'Augustin Trapenard, elle en a profité pou reprendre "To love Somebody" des Bee Gees.