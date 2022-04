La carte blanche de Boomerang

"Diaraby Nene", la carte blanche d'Oumou Sangaré

Pour sa venue dans l'émission Boomerang, à l'occasion de la sortie de son album "Timbuktu" le 29 avril, Oumou Sangaré a repris son tube "Diaraby Nene". Cette chanson était sortie en 1988 sur l'album "Acoustic" et avait été samplé par Beyonce pour le titre "Mood for Eva", sur la bande original du film "Le Roi Lion'". Elle est accompagnée par Julien Pestre à la guitare, Abou Diarra au n’goni, et Emma Lamadji au choeur.