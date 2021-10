La carte blanche de Boomerang

CARTE BLANCHE - Stacey Kent interprète "La Valse des lilas" dans Boomerang

"Songs from other places", son nouveau disque, vient de paraitre. Elle y revisite des titres de Paul Simon, John Lennon, Paul McCartney ou encore George Gershwin ou Stevie Nicks, et chante sur les mots du Nobel de Littérature Kazuo Ishiguro. Pour cette émission exceptionnelle, elle est venue accompagnée de son pianiste Art Hirara pour interpréter une chanson écrite par Michel Legrand.