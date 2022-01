La carte blanche de Boomerang

Carte blanche inédite : "Monsieur le Président" par Gauvain Sers

Héritier d’une chanson réaliste et épurée, il s’est fait connaitre il y a quatre ans, avec sa casquette et sa guitare, et depuis enchaine les albums et les concerts. Gauvain Sers était l'invité d'Augustin Trapenard.