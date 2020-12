La carte blanche de Boomerang

Quand Benjamin Biolay reprend Françoise Hardy

Alors qu’il sort une nouvelle version de son album « Grand Prix », le chanteur était Invité de l’émission Boomerang d'Augustin Trapenard. Il a repris « Tous les garçons et les filles de mon âge », le tube de 1962. La chanson raconte les sentiments d'une adolescente n'ayant encore jamais connu l'amour : "tous les garçons et les filles de son âge sont, eux, en couple et savent bien ce que c'est qu'être heureux."