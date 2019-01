D’Alain Delon à Patti Smith, en passant par Juliette Binoche, Bernard Lavilliers et Aurélien Barrau, 200 personnalités ont signé début septembre "Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité" pour sauver la planète. Pour eux, Frédéric Fromet s'est proposé pour composer leur chanson humanitaire : "les écolos du cœur".

Rediffusion de la chronique du 7 septembre 2018

Extrait :

Make our planet great again

Évidemment qu'aujourd’hui comme hier on a tous les droits

Et vous pensez bien qu’on n’a jamais eu faim, jamais eu froid

Est-ce que ça nous interdit de lancer notre appel

Alors que c’est nous qui faisons de la Terre une poubelle ?

Si vous attendez qu’on change nos modes de vie

On a fait notre part : on a signé aux côtés de Régine et Nana Mouskouri