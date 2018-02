Suite à la décision du CSA de démettre Mathieu Gallet du poste du président de Radio France, Frédéric Fromet a appris que son remplaçant serait le doyen du conseil d'administration... L'occasion de parler de la situation dans les EHPAD.

Dans les Ehpad

Ça va pas, pas, pas

J'vais devoir t'abandonner, mon pépé

J'vais devoir t'abandonner, mémé

Si tu réalisais seulement

Tout ce que tu nous coûtes

C'est beaucoup trop d'argent

Pour des vieilles croûtes



C'est pas facile car tu n'as plus tes jambes

« Oh, oh, faut que j'move ! »

Mais il y a personne pour pousser l'fauteuil



C'est pas facile car tu n'as plus tes dents

« Oh, oh, faut que j'mange ! »

Mais il y a personne pour tenir ta paille



Dans les Ehpad

Ça va pas, pas, pas



C'est pas facile la veillée à 17 heures

« Oh, oh, faut qu'ça boume ! »

Et même pas une cassette de Franck Michael



C'est pas facile car tu n'as plus la forme

« Oh, oh, mais faut que j'vive ! »

Ça arrangerait du monde que tu rejoignes ton cercueil



Dans les Ehpad

Ça va pas, pas, pas

J'vais devoir t'abandonner, mon pépé

J'vais devoir t'abandonner, mémé

Si tu pouvais te retenir

Arrêter de gémir

Ou alors tout simplement mourir



(J'ai trouvé que c'était une bonne idée de reprendre les Rides à Mitsouko)



J'vais devoir t'abandonner, mon pépé

J'vais devoir t'abandonner, mémé

Y'en a marre des grabataires

Et tant pis si on perd

Tout notre auditoire de France Inter



(Non, j'déconne !)



C'est une honte comme on traite nos vieillards

Oh, oh, faut qu'on s'bouge

Comment pouvons-nous nous regarder dans l'mouroir ?