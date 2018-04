Qui mieux que Georges Brassens pour évoquer la grève à la SNCF, puisqu'il a chanté, comme nous le rappelle Frédéric, la fameuse "Gare au Gorille" ?

C'est avec un mauvais présage

Que de fébriles voyageurs

Contemplaient des panneaux d'affichage

Les priant d'aller voir ailleurs

Les pour, les contre, comme c'est l'usage

S'exprimaient en termes fleuris

Que ma mère courtoise et sage

M'a défendu d'nommer ici

La gare est vide !

Le patron des chemins de fer

Criait éperdu « Nom de nom !

Cette grève est mortifère »

Montrons-lui au contraire que non

Ventrebleu, c'est une aubaine

Une opportunité très rare

Pendant 3 mois, 2 jours par semaine :

Plus un seul train en retard !

La gare est vide !

Là où c'est plus problématique

C'est que la grève remet en cause

Bigrement la signalétique

Pondue par des crânes d'oeuf, je suppose

Que deviennent en effet les OuiGo

Les inOui et autres blagounettes ?

La vérité c'est plutôt les NonGo

Ou à la rigueur les peut-être

La gare est vide !

L'usager foutrement mécontent

Jusqu'à se montrer furibard

Devrait être reconnaissant

D'échapper de fait au wagon-bar

Le bougre ayant déjà dû goûter

Au sandwich en triangle infâme

A toutes les raisons d'espérer

Une grève ad vitam aeternam

La gare est vide !

Quant au cheminot bouc émissaire

Faut-il rappeler derechef

Que le cheminot de naguère

Est dev'nu agent sncf ?

De même que le sbire à casquette

Jadis bien nommé contrôleur

S'est transformé, saperlipopette,

En chef de bord, voire manager

Mais la gare est vide !

La suite serait délectable

Malheureusement je ne peux

Conserver cet accent impayable

Que d'aucuns jugeront affreux

Pour conclure cette chanson ferroviaire

À quiconque me donnerait tort

Pardonnez-moi de rouler les r

C'est la seule chose qui roule encore

La gare est vide !